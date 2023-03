L’Atalanta non sa più vincere: solo 0-0 contro l’Udinese (Di sabato 4 marzo 2023) Bergamo. Lo squillo non arriva, ma la prestazione c’è, almeno a metà. L’Atalanta inanella la terza gara consecutiva senza vittorie, dando però segnali ben diversi rispetto ai due ko contro Lecce e Milan. La pressione del secondo tempo non frutta un gol che sarebbe stato tutto sommato meritato per quanto prodotto e per quanto poco concesso rispetto al primo tempo di difficoltà. Le progressioni di Beto d’altro canto sono un dilemma grosso per tutti e la Dea non fa eccezione: nella prima mezzora il portoghese è imprendibile e solo una pezza di Musso evita lo svantaggio prematuro. A complicare i piani ci si mettono anche gli infortuni: un fastidio all’inguine ferma Zappacosta nel riscaldamento, Koopmeiners invece alza bandiera bianca a fine frazione per un problema muscolare. Il dinamismo di Ederson nel secondo tempo porta quantomeno un ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 marzo 2023) Bergamo. Lo squillo non arriva, ma la prestazione c’è, almeno a metà.inanella la terza gara consecutiva senza vittorie, dando però segnali ben diversi rispetto ai due koLecce e Milan. La pressione del secondo tempo non frutta un gol che sarebbe stato tutto sommato meritato per quanto prodotto e per quanto poco concesso rispetto al primo tempo di difficoltà. Le progressioni di Beto d’altro canto sono un dilemma grosso per tutti e la Dea non fa eccezione: nella prima mezzora il portoghese è imprendibile euna pezza di Musso evita lo svantaggio prematuro. A complicare i piani ci si mettono anche gli infortuni: un fastidio all’inguine ferma Zappacosta nel riscaldamento, Koopmeiners invece alza bandiera bianca a fine frazione per un problema muscolare. Il dinamismo di Ederson nel secondo tempo porta quantomeno un ...

