Lascia i rifiuti in strada, gli vengono ‘restituiti’ dal Comune (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa sversato alcuni rifiuti in via Spiaggia Romana, a Bacoli, uno dei luoghi più belli dell’area flegrea. Ma ‘beccato’ dalle telecamere di sorveglianza, monitorate dalla polizia locale, appena qualche ora dopo si è ritrovato dinanzi all’uscio di casa gli operai del Comune che gli hanno restituito i sacchetti contenenti alcuni abiti dismessi, notificandogli anche una multa. A rendere nota la vicenda, sulla sua pagina Fb, il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. “A chi Lascia i rifiuti per strada – dice il sindaco all’ANSA – non daremo tregua. E abbiamo deciso che tutto ciò che Lasciano verrà loro restituito per essere poi smaltito secondo le procedure previste”. “Noi facciamo la differenziata al 91 per cento – prosegue – e non possiamo permettere che ci sia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa sversato alcuniin via Spiaggia Romana, a Bacoli, uno dei luoghi più belli dell’area flegrea. Ma ‘beccato’ dalle telecamere di sorveglianza, monitorate dalla polizia locale, appena qualche ora dopo si è ritrovato dinanzi all’uscio di casa gli operai delche gli hanno restituito i sacchetti contenenti alcuni abiti dismessi, notificandogli anche una multa. A rendere nota la vicenda, sulla sua pagina Fb, il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. “A chiper– dice il sindaco all’ANSA – non daremo tregua. E abbiamo deciso che tutto ciò cheno verrà loro restituito per essere poi smaltito secondo le procedure previste”. “Noi facciamo la differenziata al 91 per cento – prosegue – e non possiamo permettere che ci sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Lascia rifiuti in strada, gli vengono 'restituiti' dal Comune #IoSeguoTgr - TgrRaiCampania : Lascia rifiuti in strada, gli vengono 'restituiti' dal Comune #IoSeguoTgr - armando15034965 : @Mov5Stelle ITALIA DOVREBBE X RICCHEZZE IMMENSE GEOGRAFICHE CLIMATICHE INTELLETTUALI STORICHE ESSERE PIU' RICCA NO… - abelebogarellim : @giuseppelandi la sua scelta ,mi ricorda il 'botto del capodanno' che lascia poi cocci e rifiuti sull'asfalto. - MainiPiero : @Yoda15271485 @IrisBlue2021 il modo in cui le chiedono è perentorio, non lascia spazio a possibili rifiuti -