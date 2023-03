Lascia 2 euro di mancia | ma la moneta ha una rara imperfezione | “Vale molto di più”

(Di sabato 4 marzo 2023) Un uomo dopo aver mangiato hato 2diin un osteria di Benevento. Fin qui nulla di strano, peccato che lain questione aveva un valore decisamente maggiore: circa tremila. Una vicenda incredibile, raccontata su TikTok da Mario Leone, dipendente dell’Osteria Leone, nel capoluogo di provincia campano: “Ringrazio il signore che mi hato 3000diinconsapevolmente”, ha scritto Mario, che ha pubblicato l’annuncio poi su eBay per vendere la, cerchiando le imperfezioni che la rendono. Lada 2ha infatti delle imprecisioni nel cerchio tra la parte interna e quella esterna, su entrambi i lati: per farne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : ?? Lascia mancia da 2 euro al ristorante ma è una moneta rara Il video spopola sul web >> - infoitestero : Lascia mancia da 2 euro, ma è una moneta rara che ne vale 3000. L'Osteria di Benevento: «Ogni tanto una fortuna» - infoitestero : Lascia mancia da 2 euro, ma è una moneta rara che ne vale 3000. L'Osteria di Benevento: «Ogni tanto una fortuna» - infoitestero : Lascia mancia da 2 euro, ma è una moneta rara che ne vale 3000. L'Osteria di Benevento: «Ogni tanto una fortuna» - infoitestero : Benevento, lascia mancia da 2 euro al ristorante ma è una moneta rara -

La mostra di Perugia ciuna scoperta sorprendente, e non è poco: un nuovo volto di Perugino, ... due curatori - Marco Pierini e Veruska Picchiarelli - un costo di 1,5 milioni di(metà della ...... ma la notizia di oggiben sperare che non manchi ancora molto. Dalla versione apparsa nell'... Lo pagate solo 68,99, 17meno del prezzo AppleIl video su TikTok è commovente Ragno velenoso trovato in casa, ragazza lo adotta e diventa il suo animale domestico Mancia da 2, ma la moneta ne vale tremila La moneta da 2ha infatti ...

Lascia mancia da 2 euro, ma è una moneta rara che ne vale 3000. L'Osteria di Benevento: «Ogni tanto una fortun ilmessaggero.it

Un uomo dopo aver mangiato ha lasciato 2 euro di mancia in un osteria di Benevento. Fin qui nulla di strano, peccato che la moneta in questione aveva un valore decisamente maggiore: circa tremila euro ...Come si posiziona la piccola cabrio Mini elettrica, in versione numerata, rispetto alla Fiat 500e cabrio e rispetto alla smart EQ Fortwo Cabrio