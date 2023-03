L'arbitro Serra e il precedente del 2015 con il suo riferimento alla romanità (Di sabato 4 marzo 2023) ROMA - C'è attesa nella Roma per il ricorso che sarà discusso stamattina, dalle 11, contro la squalifica di due giornate a José Mourinho per l'espulsione rimediata nel match perso 2 - 1 con la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 marzo 2023) ROMA - C'è attesa nella Roma per il ricorso che sarà discusso stamattina, dalle 11, contro la squalifica di due giornate a José Mourinho per l'espulsione rimediata nel match perso 2 - 1 con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Onestamente, stavolta Mourinho ha ragione su tutta la linea. Non solo un arbitro non può permettersi di mancare co… - sportface2016 : +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saran… - marifcinter : #Mourinho: 'Non voglio dire che il quarto uomo è di Torino e noi giochiamo con la Juve e mi vogliono fuori dalla pa… - erGatto_Infame : @GiuseppeFalcao Si bravo, famose prende per il culo più del dovuto. Noi a #Napoli ci siamo fatti la foto, LA FOTO!!… - pg_chirico : RT @JuventusUn: L’arbitro #Serra contro #Mourinho: 'Sapevo ti saresti inventato la storia della #Juve'. I DETTAGLI ?? -