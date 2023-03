L’app WebON e il Piano Scuola 4 0 Next Generation Labs e reti | la transizione digitale nelle scuole

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 4 marzo 2023) Il4.0, rappresenta un’opportunità per ledi adottare soluzioni innovative e di modernizzare il proprio sistema educativo. Protagonista, a sua insaputa, sarà la rete Wi-Fi che dovrà supportare il funzionamento di tutte le attrezzature. In questo articolo scopriremo un’app che rende semplice e sicura la gestione del Wi-Fi in classe e ne L'articolo .