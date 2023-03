Lancio di petardi durante Napoli-Lazio, uno esplode in mano a un bambino: tre arresti (Di sabato 4 marzo 2023) Uno dei petardi lanciati dai tifosi ospiti e finito vicino a un bambino: il piccolo tifoso lo ha raccolto e gli è esploso tra le mani, provocandogli alcune lesioni. È l’ennesimo episodio deplorevole che accade all’interno di uno stadio, questa volta al Maradona in occasione di Napoli-Lazio, l’anticipo di Serie A vinto dai biancocelesti per 1 a 0. Tre tifosi proprio della Lazio sono stati arrestati proprio per il Lancio di fumogeni e petardi: hanno 22, 23 e 35 anni. Riceveranno il Daspo. I controlli della questura hanno confermato che dalla tifoseria laziale è stato lanciato materiale pericoloso, tra cui appunto petardi. Almeno uno di questi è finito nel settore inferiore della curva A, dove il bambino stava assistendo alla partita. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Uno deilanciati dai tifosi ospiti e finito vicino a un: il piccolo tifoso lo ha raccolto e gli è esploso tra le mani, provocandogli alcune lesioni. È l’ennesimo episodio deplorevole che accade all’interno di uno stadio, questa volta al Maradona in occasione di, l’anticipo di Serie A vinto dai biancocelesti per 1 a 0. Tre tifosi proprio dellasono stati arrestati proprio per ildi fumogeni e: hanno 22, 23 e 35 anni. Riceveranno il Daspo. I controlli della questura hanno confermato che dalla tifoseria laziale è stato lanciato materiale pericoloso, tra cui appunto. Almeno uno di questi è finito nel settore inferiore della curva A, dove ilstava assistendo alla partita. ...

