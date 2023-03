L’agente di Kvaratskhelia getta i tifosi del Napoli nel panico: “Ecco in che squadra vuole andare” (Di sabato 4 marzo 2023) Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, ha parlato del futuro del suo assistito facendo tremare i tifosi del Napoli. Arrivato come un oggetto misterioso dalla Dinamo Bitumi, Khvicha Kvaratskhelia ci ha messo pochissimo tempo a conquistare i tifosi del Napoli e a diventare uno dei calciatori più incisivi del nostro campionato e non solo. In poco più di mezza stagione, il georgiano ha fatto razzie in Serie A dimostrandosi imprendibile per chiunque e creando con Osimhen un duo formidabile. L’agente di Kvaratskhelia fa tremare i tifosi del Napoli (Foto Ansa) Grantennistoscana.itE i numeri di Kvara sono incredibili. In campionato ha realizzato 10 gol e sfornato 11 assist, in Champions League ha segnato 2 reti e fornito 4 ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 4 marzo 2023) Mamuka Jugeli, agente di, ha parlato del futuro del suo assistito facendo tremare idel. Arrivato come un oggetto misterioso dalla Dinamo Bitumi, Khvichaci ha messo pochissimo tempo a conquistare idele a diventare uno dei calciatori più incisivi del nostro campionato e non solo. In poco più di mezza stagione, il georgiano ha fatto razzie in Serie A dimostrandosi imprendibile per chiunque e creando con Osimhen un duo formidabile.difa tremare idel(Foto Ansa) Grantennistoscana.itE i numeri di Kvara sono incredibili. In campionato ha realizzato 10 gol e sfornato 11 assist, in Champions League ha segnato 2 reti e fornito 4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui g… - ClaudioAgos : RT @sportface2016: #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui gli ha… - FabioVaio : RT @sportface2016: #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui gli ha… - soffemenne : RT @sportface2016: #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui gli ha… - NapoliCalciogol : L’agente di Kvernadze conferma: “Lo seguono Verona e Frosinone” #CristianZaccardo #DinamoBatum #Frosinone #Georgia… -

Rinascita Milan, la chiave si chiama Malick Thiaw: i numeri ARTICOLO PRECEDENTE Oroscopo Paolo Fox Venerdì 3 Marzo 2023: Capricorno affaticato ARTICOLO SUCCESSIVO Napoli, Kvaratskhelia all'Europeo Under21 L'agente frena Ultime notizie Estrazioni del Lotto, ... Estrazione del Lotto e 10 e Lotto di oggi giovedì 2 marzo 2023. I numeri vincenti ... proposto il 'Salernum' 2 Marzo Sport Una guardalinee italiana all'esordio in Ligue 1: farà parte di una terna tutta al femminile 2 Marzo Sport Napoli, Kvaratskhelia all'Europeo Under21 L'agente ... Promozione turismo e commercio, proposto il 'Salernum' I numeri vincenti 2 Marzo Sport Una guardalinee italiana all'esordio in Ligue 1: farà parte di una terna tutta al femminile 2 Marzo Sport Napoli, Kvaratskhelia all'Europeo Under21 L'agente frena 2 ... ARTICOLO PRECEDENTE Oroscopo Paolo Fox Venerdì 3 Marzo 2023: Capricorno affaticato ARTICOLO SUCCESSIVO Napoli,all'Europeo Under21frena Ultime notizie Estrazioni del Lotto, ...... proposto il 'Salernum' 2 Marzo Sport Una guardalinee italiana all'esordio in Ligue 1: farà parte di una terna tutta al femminile 2 Marzo Sport Napoli,all'Europeo Under21...I numeri vincenti 2 Marzo Sport Una guardalinee italiana all'esordio in Ligue 1: farà parte di una terna tutta al femminile 2 Marzo Sport Napoli,all'Europeo Under21frena 2 ... Kvaratskhelia, l'agente: "Mi ha fatto una confidenza sul suo futuro" Corriere dello Sport