Ladri di cani, la banda del furgone bianco lascia Ostia: rapito un cane a Cinecittà (Di sabato 4 marzo 2023) Non solo Ostia. La banda del furgone bianco, con lo sportellone blu, sarebbe arrivata anche in altre zone di Roma. E avrebbe 'colpito' a Cinecittà, in viale Rolando Vignali: è che qui che ieri mattina una ragazza, a passeggio con il suo cane, sarebbe stata aggredita e con un solo obiettivo: portarle via il cane. Perché è così che funziona: i tre malviventi, forse rom, a bordo di quel furgone bianco, che sta diventando un incubo per i cittadini, puntano le vittime di turno. E non vittime qualsiasi: devono avere un cane perché è proprio l'amico a quattro zampe il loro scopo, quello da portare via e rubare. La banda del furgone bianco che porta via i cani Decine e decine le segnalazioni a Ostia, sul ...

