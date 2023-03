La vittoria tattica di Sarri (Di sabato 4 marzo 2023) La vittoria tattica, quindi meritata, della Lazio L’analisi tattica di Napoli-Lazio 0-1 si potrebbe condensare in poche parole: la squadra di Sarri ha difeso meglio rispetto al modo in cui ha attaccato quella di Spalletti. È un discorso puramente strategico: nel contesto di una gara che non è stata indirizzata dalla tecnica e dalla fisicità dei giocatori del Napoli, è stata la squadra meglio disposta a vincere. Insomma, la Lazio ha meritato i tre punti. Ha fatto suo il duello tattico, ha fermato il Napoli – una squadra dai valori superiori – e poi ha trovato un gol tanto improvviso – diciamo pure casuale – quanto bello. Anzi, accecante. Ma in che modo Sarri ha vinto la sua partita a scacchi contro Spalletti? E con quali strumenti la Lazio è riuscita a limitare il Napoli? Partiamo dall’inizio, ovvero ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) La, quindi meritata, della Lazio L’analisidi Napoli-Lazio 0-1 si potrebbe condensare in poche parole: la squadra diha difeso meglio rispetto al modo in cui ha attaccato quella di Spalletti. È un discorso puramente strategico: nel contesto di una gara che non è stata indirizzata dalla tecnica e dalla fisicità dei giocatori del Napoli, è stata la squadra meglio disposta a vincere. Insomma, la Lazio ha meritato i tre punti. Ha fatto suo il duello tattico, ha fermato il Napoli – una squadra dai valori superiori – e poi ha trovato un gol tanto improvviso – diciamo pure casuale – quanto bello. Anzi, accecante. Ma in che modoha vinto la sua partita a scacchi contro Spalletti? E con quali strumenti la Lazio è riuscita a limitare il Napoli? Partiamo dall’inizio, ovvero ...

