“La vita Splendida”, video e significato del testo (Di sabato 4 marzo 2023) Tiziano Ferro – foto di Walid AzamiQuesta frase, profonda e significativa è l’incipit della bella canzone di Tiziano Ferro, intitolata “La vita Splendida”, tratta dall’album “Il mondo è nostro”, uscito nel novembre dello scorso anno e che ha decretato il ritorno del noto cantante nel panorama musicale italiano. Tiziano Ferro, classe 1980, nasce a Latina il 21 febbraio e sin da piccolino manifesta la sua propensione alla musica, difatti alla tenera età di cinque anni come regalo di Natale riceve una piccola tastiera giocattolo; inizia immediatamente a comporre piccole canzoni e questo sarà l’inizio di quella che diventerà una “Splendida” carriera. videoclip A sedici anni entra nel Coro Gospel di Latina e l’anno successivo si iscrive all’Accademia della Canzone di Sanremo, fermamente intenzionato a partecipare al ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 marzo 2023) Tiziano Ferro – foto di Walid AzamiQuesta frase, profonda e significativa è l’incipit della bella canzone di Tiziano Ferro, intitolata “La”, tratta dall’album “Il mondo è nostro”, uscito nel novembre dello scorso anno e che ha decretato il ritorno del noto cantante nel panorama musicale italiano. Tiziano Ferro, classe 1980, nasce a Latina il 21 febbraio e sin da piccolino manifesta la sua propensione alla musica, difatti alla tenera età di cinque anni come regalo di Natale riceve una piccola tastiera giocattolo; inizia immediatamente a comporre piccole canzoni e questo sarà l’inizio di quella che diventerà una “” carriera.clip A sedici anni entra nel Coro Gospel di Latina e l’anno successivo si iscrive all’Accademia della Canzone di Sanremo, fermamente intenzionato a partecipare al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : “La vita Splendida”, video e significato del testo - newferruccio : RT @AppassionataMe: La vita è splendida come un diamante,ma fragile come il vetro. G.K Chesterton #BarriereFragili #VentagliDiParole #vit… - AppassionataMe : La vita è splendida come un diamante,ma fragile come il vetro. G.K Chesterton #BarriereFragili #VentagliDiParole… - Matteo80344774 : @tizianacampodon @MinervaArmata Tempo in cui il panorama non era turismo ma realtà di vita ,splendida immagine! - marzo7paolo : RT @musica_jazz: Wayne Shorter 1933-2023 A seguito della recente scomparsa del supremo sassofonista e compositore, condividiamo con voi un… -