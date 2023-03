La verità sulla Germania | cosa ci insegna il fallito colpo di stato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Qualche mese fa, migliaia di poliziotti tedeschi in passamontagna si sono sparpagliati in tutto il paese arrestando 25 persone e sequestrando armi per ribaltare quello che le autorità hanno descritto come «un diabolico complotto per rovesciare il governo del paese e ripristinare la monarchia». Ah. Il procuratore capo del caso ha informato che il «braccio militare» del gruppo stava costruendo surrettiziamente «un nuovo esercito tedesco». Pure. Il giorno dopo, però, ha fatto apparire la situazione più come la sceneggiatura di un film dei Monty Python che di un seriodi. Il presunto capobanda dell'impresa è il principe Heinrich XIII Reuß, rampollo dai lunghi capelli di una linea aristocratica di 800 anni, che secondo le autorità organizzava incontri cospiratori nel suo castello in cima alla collina nella Turingia rurale. Il principe ...