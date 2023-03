La tuta prostetica usata per ingrassare potrebbe costargli l' Oscar | peccato

(Di sabato 4 marzo 2023) Brendan Fraser non vincerà l’per The Whale (molto probabilmente). Ha vinto di recente un SAG, ma salvo qualche colpo di scena, la statuetta di miglior attore è di Austin Butler per Elvis (molto probabilmente); la morte di Lisa Marie Presley ha dato indubbiamente una bella virata di simpatia ai voti. L’altro colpo a favore del giovane attore (32 anni) arriva da Fraser stesso. Dai 270 chili finti della(gli inglesi la chiamano più efficacemente fat suit) che ha indossato per interpretare Charlie, professore di lettere obeso e gay in cerca di redenzione. Brendan Fraser: film, fisico e “The Whale” guarda le foto ...

Perché indossare una, si chiede Franzese, e non dare la possibilità di interpretare il personaggio a un omosessuale obeso (come lui) Questa lamentela, inserita in un discorso più ...Aronofsky l'ha visto nel trailer del b - movie Journey to the End of the Night e se ne è innamorato: Sicché Brandon, in questi ultimi anni assai ingrassato, ha indossato unaXXXL ...Mi ha detto che chiunque avesse scelto come protagonista, avrebbe dovuto superare diverse problematiche, una delle quali la scelta o meno di portare unnon indifferente; l'altra, la ...

10 film con attori di un certo peso: quelli veri e quelli finti ComingSoon.it

Dopo la presentazione dello scorso settembre alla Mostra di Venezia "The Whale" è sbarcato nelle nostre sale a partire dal 23 febbraio 2023.