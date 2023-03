La truffa dei bagarini napoletani che svuotava i conti online: l’inchiesta partita dai biglietti falsi per Roma-Juve (Di sabato 4 marzo 2023) Da una coppia di bagarini online è stata scoperta una banda di 15 truffatori denunciati dalla procura di Napoli. Attraverso link ingannevoli, riuscivano ad accedere ai conti online delle vittime per far partire bonifici a loro favore. Come riporta Il Messaggero, secondo la procura la banda avrebbe commesso «una serie indeterminata» di reati di accesso abusivo al sistema informatico, frodi informatiche e autoriciclaggio. La banda aveva messo a segno colpi per poco meno di 200mila euro, con cui poi acquistavano bitcoin, vacanze di lusso e Rolex. Il gip di Napoli ha disposto misure cautelari solo per alcuni componenti della banda: tre sono finiti ai domiciliari, altri tre sono stati condannati all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un’inchiesta partita il 12 gennaio 2020 ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Da una coppia diè stata scoperta una banda di 15tori denunciati dalla procura di Napoli. Attraverso link ingannevoli, riuscivano ad accedere aidelle vittime per far partire bonifici a loro favore. Come riporta Il Messaggero, secondo la procura la banda avrebbe commesso «una serie indeterminata» di reati di accesso abusivo al sistema informatico, frodi informatiche e autoriciclaggio. La banda aveva messo a segno colpi per poco meno di 200mila euro, con cui poi acquistavano bitcoin, vacanze di lusso e Rolex. Il gip di Napoli ha disposto misure cautelari solo per alcuni componenti della banda: tre sono finiti ai domiciliari, altri tre sono stati condannati all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un’inchiestail 12 gennaio 2020 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Truffa al Parlamento Ue sulle indennità dei collaboratori, indagata la leghista Stefania Zambelli, sequestro per 17… - matt_eoo0 : RT @ReteSport: ?? Individuati in Campania i 'falsari' dei biglietti #roma #olimpico - Giangidorsi : RT @ReteSport: ?? Individuati in Campania i 'falsari' dei biglietti #roma #olimpico - ReteSport : ?? Individuati in Campania i 'falsari' dei biglietti #roma #olimpico - LallaAntonio : @Noiconsalvini Tra le chat dei Ministri dei vari stati circola il numero di Salvini con l'indicazione 'se vi chiama… -