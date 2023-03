La talpa tra le forze dell’ordine che ha aiutato Messina Denaro, così il boss spiegava alla sorella come evitare le microspie (Di sabato 4 marzo 2023) Tra i fiancheggiatori di Matteo Messine Denaro ci sarebbe anche una talpa tra le forze dell’ordine. È la convinzione che mette nero su bianco il gip di Palermo, Alfredo Montaldo, nell’ordinanza di arresto della sorella del boss, Rosalia, alla luce dei diversi pizzini trovati nella casa di Castelvetrano della donna. I termini usati dal latitante, la consapevolezza della presenza di microspie e telecamere nascoste per la scelta dei luoghi in cui incontrare la sorella, fanno pensare che il capomafia sapesse puntualmente come e dove fossero state piazzate le trappole per lui: «L’evidente tecnicismo lessicale utilizzato – scrive il gip – fa senza dubbio ipotizzare il potenziale coinvolgimento di appartenenti alle ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Tra i fiancheggiatori di Matteo Messineci sarebbe anche unatra le. È la convinzione che mette nero su bianco il gip di Palermo, Alfredo Montaldo, nell’ordinanza di arresto delladel, Rosalia,luce dei diversi pizzini trovati nella casa di Castelvetrano della donna. I termini usati dal latitante, la consapevolezza della presenza die telecamere nascoste per la scelta dei luoghi in cui incontrare la, fanno pensare che il capomafia sapesse puntualmentee dove fossero state piazzate le trappole per lui: «L’evidente tecnicismo lessicale utilizzato – scrive il gip – fa senza dubbio ipotizzare il potenziale coinvolgimento di appartenenti alle ...

