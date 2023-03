La storia della Madonna che piange a Trevignano: centinaia di fedeli paralizzano il paese (Di sabato 4 marzo 2023) La storia della Madonna che piange a Trevignano Ogni 3 del mese a Trevignano Romano una statua della Madonna che appartiene ad una coppia di origini siciliane, che si è trasferita da anni nel paese che si trova sulle sponde del lago di Bracciano, piange lacrime e sangue. “Tutto iniziò nel marzo 2016, ma crediamo fermamente che il vero inizio coincida con la nostra consacrazione al matrimonio”, si legge nella presentazione sul sito. I coniugi hanno acquistato la statuina a Medjugorje e avrebbe iniziato a lacrimare sangue. “Un quadro della Divina Misericordia acquistato in Piazza San Pietro, ha pianto sangue e acqua della Misericordia di Gesù”, hanno aggiunto. Un evento quello ... Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023) LacheOgni 3 del mese aRomano una statuache appartiene ad una coppia di origini siciliane, che si è trasferita da anni nelche si trova sulle sponde del lago di Bracciano,lacrime e sangue. “Tutto iniziò nel marzo 2016, ma crediamo fermamente che il vero inizio coincida con la nostra consacrazione al matrimonio”, si legge nella presentazione sul sito. I coniugi hanno acquistato la statuina a Medjugorje e avrebbe iniziato a lacrimare sangue. “Un quadroDivina Misericordia acquistato in Piazza San Pietro, ha pianto sangue e acquaMisericordia di Gesù”, hanno aggiunto. Un evento quello ...

