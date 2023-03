La storia del Rambo italiano che detiene il record per il più lungo dirottamento aereo

Leggi su iodonna

(Di sabato 4 marzo 2023) KILL ME IF YOU CANGenere: documentario biografico-storicoRegia: Alex Infascelli. Con Raffaele Minichiello Raffaele Minichiello in un fotogramma di “Kill Me If You Can”. Leggi anche › Nastri d’Argento 2023, vincono i documentari su Battiato, Flaiano, Leone e sulla generazione perduta degli Anni 70ildel più: 19 ore, per farsi portare – nel 1969, su un Boeing 707 della Twa – da Los Angeles a Roma, via Denver, New York e Dublino. Ma non è solo questo che ha convinto il regista Alex Infascelli a dedicargli un documentario. L’ex marine Raffaele Minichiello è davvero un personaggio fuori dal normale, tanto che quelle sue imprese sono state ...