La sinistra scende in piazza con la solita ossessione | Schlein già flirta con Conte e Landini

(Di sabato 4 marzo 2023) “Per la scuola, per la Costituzione, contro ogni fascismo”. All'insegna di questo slogan ha preso il via a Firenze, con diverse migliaia di persone, la manifestazione nazionale dei sindacati della scuola di Cgil, Cisl e Uil “per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che l'affermazione e la difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza costituiscono un preciso dovere per tutta la comunità scolastica e per quanti a diverso titolo vi agiscono”. La manifestazione ha previsto un corteo che daSantissima Annunziata ha raggiuntoSanta Croce, dove si è tenuto il comizio finale. Hanno parlato, tra gli altri, le Rsu dei tre sindacati organizzatori, un rappresentante dei genitori, dell'Anpi, Giuseppe Matulli, presidente dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Daniela #Dondi: 'Oggi la sinistra, col suo armamentario di tv e giornali, scende in piazza a Firenze per difendere… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Firenze, la sinistra scende in piazza: Schlein già flirta con Conte e Landini #fascismo #foto #4marzo #iltempoquotidiano htt… - tempoweb : Firenze, la sinistra scende in piazza: Schlein già flirta con Conte e Landini #fascismo #foto #4marzo… - Massimilianosg3 : RT @ultimora_pol: Daniela #Dondi: 'Oggi la sinistra, col suo armamentario di tv e giornali, scende in piazza a Firenze per difendere collet… - MassimilianoSg7 : RT @ultimora_pol: Daniela #Dondi: 'Oggi la sinistra, col suo armamentario di tv e giornali, scende in piazza a Firenze per difendere collet… -

Firenzein piazza . Alle 14:00 ha preso il via il corteo da piazza Santissima Annunziata in risposta ... la segretaria del Pd Elly Schlein ed esponenti dell'Alleanza Verdi, a cominciare ...Renzi festeggia la vittoria di Schlein, il partito ora è tutto a, facciamo subito il ... Gas bollette in calo del 13%, l'inflazioneal 9,2% occupazione record al 60,8%. CULTURA "Blu" è ...In sintesi, laha tirato troppo la corda e ora i club sono in fuga. Ed è già partita la guerra sulla Maura. Per convincere il Milan che lo stadio condiviso è ancora l'opzione più veloce ...

Scuola. Dondi (FDI): da sinistra su violenza due pesi e due misure Agenzia Stampa Italia

Il sindaco: "Farò di tutto per alternative in città". Contro La Maura 17 consiglieri di maggioranza «Milan e Inter non vogliono rimanere a San Siro e nessuno può costringerle a ristrutturarlo». É l'«u ...Il segretario di Si: «Mi auguro che riesca a riposizionare il Pd su temi come il lavoro. Non basta un’alleanza, riconquistare l’egemonia» ...