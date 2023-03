La sconfitta del Napoli ha portato entusiasmo nei salotti tv del Nord (Di sabato 4 marzo 2023) Cesare – Caro Guido il Napoli perde con la Lazio la seconda partita del campionato e la prima in casa. Sarri ha ingabbiato Spalletti dimostrando come si può battere il Napoli: squadra corta, chiusura ossessiva delle linee di passaggio a centrocampo, raddoppio sistematico sulle fasce, aggressività nel recupero palla e grande attenzione per tutta la partita. Facile a dire ma difficile a farsi, non è che gli altri prima non ci avessero pensato! Guido – La Lazio ha fatto una ottima partita dal punto di vista tattico, fisico e del sacrificio. La squadra di Sarri sembrava quella di un altro allenatore, con l’ex-tecnico del Napoli maturato e lontano dai suoi diktat ed estremismi tattici. Ha rinnegato il suo mantra dell’inutile possesso palla (ieri solo 35%). E sta ottenendo dei risultati con un grande centrocampo e un buon attacco ma senza ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Cesare – Caro Guido ilperde con la Lazio la seconda partita del campionato e la prima in casa. Sarri ha ingabbiato Spalletti dimostrando come si può battere il: squadra corta, chiusura ossessiva delle linee di passaggio a centrocampo, raddoppio sistematico sulle fasce, aggressività nel recupero palla e grande attenzione per tutta la partita. Facile a dire ma difficile a farsi, non è che gli altri prima non ci avessero pensato! Guido – La Lazio ha fatto una ottima partita dal punto di vista tattico, fisico e del sacrificio. La squadra di Sarri sembrava quella di un altro allenatore, con l’ex-tecnico delmaturato e lontano dai suoi diktat ed estremismi tattici. Ha rinnegato il suo mantra dell’inutile possesso palla (ieri solo 35%). E sta ottenendo dei risultati con un grande centrocampo e un buon attacco ma senza ...

