La Schlein allunga le mani sulle case degli italiani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cesarebrogi1 : Manifestazione 4 marzo a Firenze, il corteo si allunga. E ci saranno anche Schlein e Conte - anto5stars : RT @BracaliM: Manifestazione 4 marzo a Firenze, il corteo si allunga. E ci saranno anche Schlein e Conte - sarasarli : RT @BracaliM: Manifestazione 4 marzo a Firenze, il corteo si allunga. E ci saranno anche Schlein e Conte - Siciliano741 : RT @BracaliM: Manifestazione 4 marzo a Firenze, il corteo si allunga. E ci saranno anche Schlein e Conte - CotestaLuigi : RT @BracaliM: Manifestazione 4 marzo a Firenze, il corteo si allunga. E ci saranno anche Schlein e Conte -

L'ultimo del lungo elenco è Lamberto Dini, chela striscia degli ex presidenti del ... 'Non sono riuscito ad andare ma avrei votato Stefano Bonaccini, Ellyancora non ha dimostrato ...Tante le realtà, politiche e non, che hanno annunciato la loro partecipazione per sabato. Partenza alle 14 dalla Santissima Annunziata, passaggio davanti al Miche e arrivo in Santa Croce.... ma la fila si, e la gente vota e vota, e la fila si, eancora. Non mancano ...elettorale! Lo spoglio riserva la piacevolissima sorpresa di un enorme numero di voti per; ...

Maledetta Schlein: balle, insulti e tweet contro Elly Il Fatto Quotidiano

Tante le realtà, politiche e non, che hanno annunciato la loro partecipazione per sabato. Partenza alle 14 dalla Santissima Annunziata, passaggio davanti al Miche e arrivo in Santa Croce.Qualche giovane e tanti anziani alle urne, tra loro anche Giuseppina, 94 anni: “Mio fratello finì in un lager, non voglio più il fascismo” ...