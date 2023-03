La Russa, gli Accordi di Abramo e la vicinanza a Israele. Parla Malan (Di sabato 4 marzo 2023) Se è vero che la politica si fa anche coi simboli, la visita del presidente del Senato Ignazio La Russa assume un significato incontrovertibile: piena vicinanza a Israele. La prima visita ufficiale della seconda carica dello Stato arriva in un momento non certo facile. A Tel Aviv tanti diversi sono stati gli episodi di tensione: i manifestanti in piazza chiedono una retromarcia del governo Netanyahu sulla riforma della giustizia. Il premier israeliano, peraltro, la settimana prossima sarà in Italia e incontrerà Giorgia Meloni. “Due grandi democrazie si incontrano, questa è già una notizia fortemente positiva. L’interesse di questo governo è quello di rafforzare sempre di più i rapporti con Israele”. Il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, su questo punto, non ha dubbi e con Formiche.net riflette ... Leggi su formiche (Di sabato 4 marzo 2023) Se è vero che la politica si fa anche coi simboli, la visita del presidente del Senato Ignazio Laassume un significato incontrovertibile: piena. La prima visita ufficiale della seconda carica dello Stato arriva in un momento non certo facile. A Tel Aviv tanti diversi sono stati gli episodi di tensione: i manifestanti in piazza chiedono una retromarcia del governo Netanyahu sulla riforma della giustizia. Il premier israeliano, peraltro, la settimana prossima sarà in Italia e incontrerà Giorgia Meloni. “Due grandi democrazie si incontrano, questa è già una notizia fortemente positiva. L’interesse di questo governo è quello di rafforzare sempre di più i rapporti con”. Il senatore di Fratelli d’Italia Lucio, su questo punto, non ha dubbi e con Formiche.net riflette ...

