La nuova battaglia di Vincenzo De Luca contro il numero chiuso a Medicina – Il video (Di sabato 4 marzo 2023) «Seguitemi in una battaglia che abbiamo avviato per cancellare dall’Italia un altro elemento di demenzialità: il numero chiuso a Medicina». Così, il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca su Instagram. «Stiamo ripetendo in queste ore – continua – che non abbiamo personale per fare i turni nei pronto soccorso però ci consentiamo il lusso – o l’idiozia – di mandare all’estero 10 mila giovani italiani che per iscriversi a Medicina, devono andare in Albania, in Romania, in Bulgaria: si laureano lì e poi magari vengono a lavorare in Italia», afferma De Luca prima di domandare ai suoi followers: «Vi sembra un Paese normale?» E poi ancora: «La riapertura dei manicomi è urgente. Urgente, assolutamente. Faremo una bella battaglia, ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) «Seguitemi in unache abbiamo avviato per cancellare dall’Italia un altro elemento di demenzialità: il». Così, il governatore della regione CampaniaDesu Instagram. «Stiamo ripetendo in queste ore – continua – che non abbiamo personale per fare i turni nei pronto soccorso però ci consentiamo il lusso – o l’idiozia – di mandare all’estero 10 mila giovani italiani che per iscriversi a, devono andare in Albania, in Romania, in Bulgaria: si laureano lì e poi magari vengono a lavorare in Italia», afferma Deprima di domandare ai suoi followers: «Vi sembra un Paese normale?» E poi ancora: «La riapertura dei manicomi è urgente. Urgente, assolutamente. Faremo una bella, ...

