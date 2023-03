(Di sabato 4 marzo 2023) Esattamente cinque anni fa Davidelasciava il mondo del calcio e la sua famiglia per un problema cardiaco. E stasera, in quel di Firenze,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La notte di Astori: il tributo del Franchi è da brividi, Pioli si commuove: Esattamente cinque anni fa Davide Astor… - cmdotcom : La notte di Astori: il tributo del Franchi è da brividi, Pioli si commuove - AlexRotaConti2 : Ciao Davide sono trascorsi cinqueanni da quella fatitica notte in cui sei volato tra le braccia di nostro signore… - inciu_cessa : Oggi ricorre il quinto anniversario della morte di Astori e mi ha fatto talmente tanto male che non credo di poter… - firenzeviola_it : PIOLI, Astori e la maglia viola: la notte delle emozioni -

I tifosi sugli spalti hanno esposto delle bandiere recanti il nome die il numero 13, senza dimenticare lo striscione comparso sotto la curva della Fiorentina. 'Davide Capitano in eterno' si ...In questi momenti, magari a mezzanotte o di prima mattina, la mente di Stefano torna sempre a Davide, scomparso il 4 marzo 2018 in una stanza dell'hotel Là di Moret di Udine, laprima ...Il ricordo a quasi cinque anni dalla tragicadi ...

Morto Davide Astori: Fiorentina, tragedia nella notte / VIDEO / FOTO LA NAZIONE

Applausi da tutto il Franchi per Davide Astori poco prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, sul maxischermo dello stadio ...Esattamente cinque anni fa Davide Astori lasciava il mondo del calcio e la sua famiglia per un problema cardiaco. E stasera, in quel di Firenze, si stanno sfidando proprio due suoi ex club, ossia Fior ...