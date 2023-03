La Nato: 'In Ucraina i russi hanno perso 200 mila uomini tra morti e feriti' (Di sabato 4 marzo 2023) Cifre difficili da confermare, soprattutto a guerra in corso: Il comandante supremo alleato della Nato in Europa , il generale dell'esercito americano Christopher Cavoli, ha dichiarato che la russia ... Leggi su globalist (Di sabato 4 marzo 2023) Cifre difficili da confermare, soprattutto a guerra in corso: Il comandante supremo alleato dellain Europa , il generale dell'esercito americano Christopher Cavoli, ha dichiarato che laa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ?? Gli omicidi nella regione di Brjansk sono stati commessi con armi della NATO. Di conseguenza si pone la legittim… - Agenzia_Ansa : 'Gli assassinii avvenuti nella regione russa di Bryansk sono stati commessi con armi della Nato' e quindi è lecito… - DavidPuente : Quelli di #FuoriDalCoro sono andati a Trieste per parlare di un laboratorio BSL-4 in realizzazione. 'Trieste come W… - laviniamainardi : RT @g_natalizia: ????????????Le diverse accezioni di vittoria nella guerra in Ucraina, i rischi di una vittoria schiacciante di Kiev e l'evoluzio… - ObsoletusH : RT @magicaGrmente22: Non è stato un compito così facile, alcuni comunicati stampa non erano disponibili in francese .... ma siamo riusciti… -