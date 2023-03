(Di sabato 4 marzo 2023) A Trevignano Romano folle di pellegrini ascoltano l'ex imprenditrice Gisella Cardia che in casa custodisce una madonnina che avrebbe pianto sangue e afferma dire con la Vergine Maria. “Ho mollato la mia carriera, ora lavoro per il cielo”. I residenti: “Il traffico è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Madonna la testimonianza di uno dei sindaci della Juventus è una dannazione. Avvocati che dicono ai revisori conta… - UffiziGalleries : #GiulioRomano fu uno degli allievi più dotati della bottega di #Raffaello. Questa Madonna con bambino del 1520c. si… - SOVFTJlN : no ma perché ve lo giuro le lacrime che sto versando, mi era mancato così tanto jin... mio amore, madonna - Clenbuterolo : @quellaLia Madonna che trastata - DrMarcoBiffino : @il_pat @edoludo Madonna che livello di disagio mentale ha certa gente. Bloccata -

...Fotogallery - Gianni Morandi pubblica il nuovo album 'Evviva!' A NEW YORK Fotogallery -, ...in 24 ore per i 30 anni di carriera L'annuncio della morte 'È con grande tristezza e doloredevo ...... in ricordo del transito dei pellegrinisi recavano ad Assisi per il Perdono del 2 agosto; il 12 settembre, festa delladelle Grazie celebrata nella cattedrale. Una storiaebbe inizio ...Tre pezzi sono figli della stessa ispirazioneaveva partorito gli album precedenti. La hit Telefonami tra vent'anni , l'ironica Ciao a te e sopratutto la struggentedisperazione sono ...

La Madonna che piange parla una volta al mese. E l’assalto alla veggente agita il borgo sul lago la Repubblica

Le prime visioni al cinema e le novità delle piattaforme digitali: «Creed III», «Empire of Light», «Mixed by Erry», «Tutto in un giorno», «Il patto del silenzio - Playground», «Benedetta», «Woman», «L ...Meglio ‘Come è profondo il mare’ o il ‘Lucio Dalla’ del '79 Le follie con Roversi o l'elettronica di ‘1983’ Nel giorno in cui Dalla avrebbe compiuto 80 anni, ecco la classifica dei suoi dischi ...