(Di sabato 4 marzo 2023)- Ladi Maurizio Sarri espugna contro ogni pronostico il '' e infligge alcapolista la prima sconfitta casalinga della stagione. Un risultato importantissimo per i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : La Lazio 'mangia' il Napoli: Patric festeggia così il colpaccio al 'Maradona' - sportli26181512 : La #Lazio 'mangia' il #Napoli: #Patric festeggia così il colpaccio al 'Maradona': Il difensore biancoceleste, uno d… - machineste : Per un tifoso del Napoli sarebbe vergognosa la vittoria dello scudetto con annessa qualificazione in Champions dell… -

NAPOLI - Ladi Maurizio Sarri espugna contro ogni pronostico il ' Maradona ' e infligge al Napoli capolista la prima sconfitta casalinga della stagione. Un risultato importantissimo per i biancocelesti che, ...Roma World riapre ai suoi ospiti a partire da venerdì 24 marzo con il villaggio delle legioni Romane, attualmente sviluppato su 6 ettari, dove l'ospite riscopre il contatto con la natura,come ...Ma cosala Schlein E' l'unico aspetto della sua vita che i commentatori politici non hanno ... Alle regionali di Lombardia eha votato il quaranta per cento degli aventi diritto. Il ...

La Lazio 'mangia' il Napoli: Patric festeggia così il colpaccio al 'Maradona' Corriere dello Sport

Il difensore biancoceleste, uno dei protagonisti della squadra di Sarri, si gode la preziosa affermazione contro la capolista con una tipica prelibatezza partenopea ...Santiago Gentiletti, ex difensore della Lazio, si è raccontato ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’. Una lunga intervista in cui ha ripercorso tappe importanti della ...