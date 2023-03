La Gazzetta su Kvara: “È come se l’errore di Francoforte l’avesse inceppato” (Di sabato 4 marzo 2023) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la partita di ieri sera tra Napoli e Lazio ed in particolare ha parlato del match di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano degli azzurri ieri sera non ha brillato particolarmente e la Gazzetta ha provato a dare una spiegazione alla prestazione opaca del numero settantasette. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: In assoluto, per Kvaratskhelia è stata la terza gara consecutiva senza gol. È come se quell’errore dal dischetto contro il Francoforte in Champions League avesse inceppato il meccanismo magico con cui lui aveva sconvolto Napoli e l’Europa. Ma “a nuttata” passerà e i gemelli del gol torneranno a sorridere. Kvaratskhelia La Rosea ha ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 marzo 2023) L’edizione odierna delladello Sport ha analizzato la partita di ieri sera tra Napoli e Lazio ed in particolare ha parlato del match di Khvichatskhelia. Il talento georgiano degli azzurri ieri sera non ha brillato particolarmente e laha provato a dare una spiegazione alla prestazione opaca del numero settantasette. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: In assoluto, pertskhelia è stata la terza gara consecutiva senza gol. Èse queldal dischetto contro ilin Champions League avesseil meccanismo magico con cui lui aveva sconvolto Napoli e l’Europa. Ma “a nuttata” passerà e i gemelli del gol torneranno a sorridere.tskhelia La Rosea ha ...

