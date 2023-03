La Francia vuole garantire ai minori il diritto alla loro immagine online (Di sabato 4 marzo 2023) Attraverso una legge che tra le altre cose aumenta le responsabilità dei genitori che pubblicano sui social le foto dei figli Leggi su ilpost (Di sabato 4 marzo 2023) Attraverso una legge che tra le altre cose aumenta le responsabilità dei genitori che pubblicano sui social le foto dei figli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Emmanuel Macron vuole sottrarre a Fincantieri la fornitura ad Atene di quattro navi militari Chigi vorrebbe un’inte… - ilpost : La Francia vuole garantire ai minori il diritto alla loro immagine online - OrsoUrbano21 : RT @ultimenotizie: La #Germania ha estremo bisogno di #gas, ma non lo vuole dall’#Italia perché diventerebbe uno snodo delle forniture di g… - a_guerci : RT @ultimenotizie: La #Germania ha estremo bisogno di #gas, ma non lo vuole dall’#Italia perché diventerebbe uno snodo delle forniture di g… - Anto7892 : RT @ultimenotizie: La #Germania ha estremo bisogno di #gas, ma non lo vuole dall’#Italia perché diventerebbe uno snodo delle forniture di g… -