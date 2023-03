La Fiorentina torna super, il Milan rivede i fantasmi. Gonzalez e Jovic decidono la prima vittoria con una big (Di sabato 4 marzo 2023) Si chiude con migliaia di torce e lo striscione “Davide Astori capitano in eterno” una serata magica per la Fiorentina, che ritrova la migliore versione di sé stessa anche in campionato, dopo gli exploit in Conference e in Coppa Italia. E al Franchi a farne le spese è un Milan che esce sconfitto per 2-1. Apre Gonzalez su rigore, raddoppia Jovic e a Firenze si torna a guardare la classifica con un altro sguardo. Dall’inizio della scorsa stagione, Rafael Leão (squalificato) ha saltato cinque partite di campionato, in cui il Milan ha guadagnato 1.4 punti a partita con il 40% di successi. Questa è la sesta e i numeri non migliorano. Il Milan torna a vedere i fantasmi della crisi, dopo essersi illuso di essere diventato meno bello ma più ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Si chiude con migliaia di torce e lo striscione “Davide Astori capitano in eterno” una serata magica per la, che ritrova la migliore versione di sé stessa anche in campionato, dopo gli exploit in Conference e in Coppa Italia. E al Franchi a farne le spese è unche esce sconfitto per 2-1. Apresu rigore, raddoppiae a Firenze sia guardare la classifica con un altro sguardo. Dall’inizio della scorsa stagione, Rafael Leão (squalificato) ha saltato cinque partite di campionato, in cui ilha guadagnato 1.4 punti a partita con il 40% di successi. Questa è la sesta e i numeri non migliorano. Ila vedere idella crisi, dopo essersi illuso di essere diventato meno bello ma più ...

