La FIA non ha problemi con il casco arcobaleno di Hamilton al GP del Bahrain di F1 (Di sabato 4 marzo 2023) Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il pilota della Mercedes Lewis Hamilton non ha dovuto chiedere l'autorizzazione alla FIA per indossare un disegno arcobaleno sul casco in occasione del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. La gara di questo fine settimana è la prima dopo la controversa stretta sulle dichiarazioni politiche annunciata dalla FIA durante l'inverno. In seguito è stato chiarito che i piloti sono autorizzati a dire ciò che vogliono nelle interviste e nelle conferenze stampa e che il divieto riguardava eventi formali come la cerimonia della griglia e il podio. Il casco arcobaleno di Hamilton Data la sensibilità sulle questioni LGBTQ in Medio Oriente, la decisione di Hamilton di correre con un disegno arcobaleno ...

