La devastazione dopo il passaggio del corteo anarchico per Cospito. Macchine e vetrine distrutte: "E' vendetta" (Di sabato 4 marzo 2023) Sono oltre 150 le persone identificate oggi nell'ambito del corteo degli anarchici a Torino. Trentacinque persone sono state accompagnate in questura: manifestavano con caschi, scudi in plexiglass e artifici esplodenti. dopo il raduno in piazza Solferino, nel centro di Torino, gli anarchici, si sono mossi in corteo, lasciando una scia di devastazione: rotte vetrine dei negozi, vetri delle auto in sosta a decine, divelti cartelli stradali e totem pubblicitari, incendiati cassonetti, lanciati grossi petardi, bombe carte, sassi e bottiglie. Nel tardo pomeriggio le forze dell'ordine hanno dovuto intervenire con gli idranti e i lacrimogeni nella zona del mercato di Porta Palazzo, per allontanare i manifestanti lontano dal centro di Torino, dopo scene da guerriglia urbana. Il raduno degli ... Leggi su lastampa (Di sabato 4 marzo 2023) Sono oltre 150 le persone identificate oggi nell'ambito deldegli anarchici a Torino. Trentacinque persone sono state accompagnate in questura: manifestavano con caschi, scudi in plexiglass e artifici esplodenti.il raduno in piazza Solferino, nel centro di Torino, gli anarchici, si sono mossi in, lasciando una scia di: rottedei negozi, vetri delle auto in sosta a decine, divelti cartelli stradali e totem pubblicitari, incendiati cassonetti, lanciati grossi petardi, bombe carte, sassi e bottiglie. Nel tardo pomeriggio le forze dell'ordine hanno dovuto intervenire con gli idranti e i lacrimogeni nella zona del mercato di Porta Palazzo, per allontanare i manifestanti lontano dal centro di Torino,scene da guerriglia urbana. Il raduno degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : La devastazione dopo il passaggio del corteo anarchico per Cospito. Macchine e vetrine distrutte: 'E' vendetta' - MatteoBernabe : @CarloCalenda @Azione_it Come potete difendere il SSN dopo che voi stessi siete i responsabili della devastazione d… - Leviack88____ : @LokiBaggins Ho pensato anche io che lo aggiungeranno dopo, manca la parte che fa capire la devastazione del rumbli… - PaoloLeChat : Ancora male dopo la devastazione del dentista. Antidolorifico potente, pappa morbida e tiepida, riposo e mercoledì… - cuorenoir : @SalazarYulia quello arriva dopo, e non ti auguro di vivere mangiando le razioni americani. Una devastazione per lo… -