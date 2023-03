La destra non fa più cultura: ci si vuole sedere sopra (Di sabato 4 marzo 2023) Vent’anni fa, sul Corriere, Giovanni Raboni spiegò che gran parte della cultura del Novecento è di destra. Eppure si continua con la litania del ghetto per brama di salotti. Perché non conta produrre idee e libri, ma entrare, da Sanremo al Salone del libro, nelle casematte del potere Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 marzo 2023) Vent’anni fa, sul Corriere, Giovanni Raboni spiegò che gran parte delladel Novecento è di. Eppure si continua con la litania del ghetto per brama di salotti. Perché non conta produrre idee e libri, ma entrare, da Sanremo al Salone del libro, nelle casematte del potere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Dopo la nostra esclusiva, ecco il video choc: i collettivi di #sinistra pestano i ragazzi di #destra. Perché ness… - MarianoGiustino : ULTIM'ORA: CLAMOROSO! Il partito d'opposizione destra-nazionalista rompe il 'Tavolo dei Sei' e non sostiene la cand… - MarianoGiustino : A breve, su @RadioRadicale spiegherò perché #Erdogan,nonostante la sconcertante cecità politica di #MeralAksener,pu… - ACavaliere77 : @fffitalia L'estrema destra fa l'estrema destra ragazzi. Chiusa conservatrice ed attenta non al Paese ma agli inter… - PVentoura : @stanzaselvaggia Si ma avere una minima cura del proprio aspetto per chi ricopre un ruolo importante dovrebbe e… -