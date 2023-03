La decisione di un vescovo nel Casertano | Niente padrini e madrine a battesimi e cresime

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: La decisione di un vescovo del Casertano: niente padrini e madrine a battesimi e cresime - SkyTG24 : La decisione di un vescovo del Casertano: niente padrini e madrine a battesimi e cresime - leggoit : Battesimi senza padrini e madrine, la decisione del vescovo: «Presenti solo alla celebrazione, non ha più senso» - 98zerocom : La decisione di Monsignor Giombanco è stata resa nota alla Chiesa diocesana per “atteggiamenti pubblici di non comu… -

E ora si può 'chattare' con Padre Pio La spiegazione delCirulli ha spiegato che si tratta di una'adottata in via sperimentale per la durata di tre anni'. Inoltre, ai parroci ...Una- si legge in una nota pubblicata sui siti delle diocesi - 'adottata in via sperimentale per la durata di tre anni'. - - > Le motivazioni - Il 20 marzo, ilpromulgherà un ...Lo ha deciso ildelle diocesi casertane di Teano - Calvi, Alife - Caiazzo e Sessa Aurunca, ... Una- si legge in una nota - 'adottata in via sperimentale per la durata di tre anni'.

Battesimi senza padrini e madrine, la decisione del vescovo: «Presenti solo alla celebrazione, non ha più sens leggo.it

Un Vescovo nel Casertano ha deciso che non ci saranno più le figure di padrini e madrine nei battesimi e alle cresime ...Il vescovo delle diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, Giacomo Cirulli ha deciso che ai battesimi, alle cresime e al rito dell'iniziazione cristiana degli adulti Niente padrini e madr ...