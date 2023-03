La Corte Sportiva d’Appello sospende la pena a Mourinho, sarà in panchina con la Juventus (Di sabato 4 marzo 2023) Mourinho pena sospesa, il tecnico rientra dalla porta principale. José Mourinho sarà in panchina contro la Juventus. La Corte Sportiva d’Appello, infatti, ha deciso di emettere un giudizio di sospensiva alla squalifica di due turni comminata dal Giudice Sportivo all’allenatore portoghese, dopo l’espulsione – e relativo diverbio – con il quarto uomo Marco Serra, a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023)sospesa, il tecnico rientra dalla porta principale. Joséincontro la. La, infatti, ha deciso di emettere un giudizio di sospensiva alla squalifica di due turni comminata dal Giudice Sportivo all’allenatore portoghese, dopo l’espulsione – e relativo diverbio – con il quarto uomo Marco Serra, a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pedro69280970 : RT @Agenzia_Ansa: Sospesa la squalifica di due giornate a Mourinho, domani sarà in panchina contro la Juventus. La Corte sportiva ritiene d… - darioderrico : RT @Agenzia_Ansa: Sospesa la squalifica di due giornate a Mourinho, domani sarà in panchina contro la Juventus. La Corte sportiva ritiene d… - Agenzia_Ansa : Sospesa la squalifica di due giornate a Mourinho, domani sarà in panchina contro la Juventus. La Corte sportiva rit… - ansacalciosport : Sospesa squalifica Mourinho, in panchina contro Juve. Corte sportiva ritiene di dover avere più tempo per valutazio… - ansacalciosport : Sospesa la squalifica di Mourinho, in panchina contro Juve. Corte sportiva ritiene di dover avere più tempo per val… -