La balla del «fascismo eterno» e la sinistra poliziesca

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 4 marzo 2023) Ilè da sempre – per lo meno dalla fine della Seconda guerra mondiale – l’estremo rifugio della. Polverizzata, in crisi d’identità e in emorragia di consensi, l’unico pseudo-valore che rimedia come collante è appunto quello dell’anti(in assenza di). Questo estratto del libroinfinito è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2023 Tirare in ballo manganelli e scarponi chiodati serve, da un lato, a compattare i ranghi. Dall’altro, consente di demonizzare il nemico politico. Poiché, al di là di qualsiasi elaborazione storica e politica, ilè presentato come «il male assoluto», il «fascista» non può che essere un emissario del diavolo. Il nemico assoluto Di solito funziona così: l’esponente progressista di turno, ...