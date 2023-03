L’8 marzo donne in campo | a Secondigliano il torneo col Napoli femminile

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Diamo un calcio agli stereotipi” è il nome dell’iniziativa che vuole ricordare come il gioco del pallone vada oltre le distinzioni di genere. E soprattutto in un momento storico importante, con Osimhen e co. primi in classifica, la città non dimentica l’altra metà del cielo. La Società Sportiva, fondata nel 2003, milita in serie B e rappresenta per tante ragazze un obiettivo a cui guardare. Voglia di affermarsi e di coltivare le proprie passioni sono i valori in cui credono realtà come Prime Minister, Scuola di Politica per Giovani, e Asd, che in periferia fa dello sport un motivo di aggregazione e di crescita per le nuove generazioni. Insieme a loro ci saranno i giovani professionisti e imprenditori di Round Table ...