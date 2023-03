«L' università deve rappresentare un luogo privilegiato dove costruire parità di genere. Perché la disuguaglianza determina la mancata valorizzazione dei talenti, del sapere, della ricerca» (Di sabato 4 marzo 2023) «L’ università deve rappresentare un luogo privilegiato dove costruire parità di genere. Perché la disuguaglianza determina la mancata valorizzazione dei talenti, del sapere, della ricerca».A pochi giorni dal debutto della seconda edizione di Obiettivo 5, Antonella Polimeni, rettrice dell’università La Sapienza di Roma, prima donna ai vertici dell’ateneo più grande d’Europa dopo sette secoli di potere maschile, fa il punto sul ruolo dell’università nella sfida alle resistenze che ancora ostacolano l’equità di genere. ... Leggi su iodonna (Di sabato 4 marzo 2023) «L’undilaladei, del».A pochi giorni dal debuttoseconda edizione di Obiettivo 5, Antonella Polimeni, rettrice dell’La Sapienza di Roma, prima donna ai vertici dell’ateneo più grande d’Europa dopo sette secoli di potere maschile, fa il punto sul ruolo dell’nella sfida alle resistenze che ancora ostacolano l’equità di. ...

