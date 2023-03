Kvitfjell | Goggia fa poker! Quarta coppa di specialità

(Di sabato 4 marzo 2023) Sofiaha vinto ladi discesa in carriera. In corsa per riprenderla c'era solo la slovena Ilka Stuhec, ma ormai con una sola discesa ancora di disputare - quella delle finali di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : SOFIA, LA COPPA È TUAAAAAA ?? Goggia si piazza seconda a Kvitfjell e si porta a casa la sua quarta Coppa del Mondo… - Coninews : Goggia immensa! ???? Con il secondo posto ottenuto a Kvitfjell (Norvegia) alle spalle della padrona di casa Lie, Sof… - LiaCapizzi : Sofia, quante sono? Q-u-a-t-t-r-o La Goggia vince la sua QUARTA Coppa del Mondo di discesa (terza consecutiva). A… - manamoli95 : RT @Eurosport_IT: Bastava arrivare 12^, ma Goggia vola anche a Kvitfjell ed è seconda! ?????? Podio e Coppa del Mondo di discesa in tasca! S… - anto_galli4 : RT @Coninews: Goggia immensa! ???? Con il secondo posto ottenuto a Kvitfjell (Norvegia) alle spalle della padrona di casa Lie, Sofia conquis… -

Sofiaha vinto la quarta Coppa di discesa in carriera. In corsa per riprenderla c'era solo la ...di disputare - quella delle finali di Soldeu - già prima di partire nella discesa di, l'...AGI - Sofiaha conquistato la quarta Coppa del mondo di discesa libera in virtù del secondo posto nella gara divinta dalla 'reginetta' di casa Kajsa Vickhoff Lie. L'azzurra sulla pista '...Sono le parole di Sofianel parterre della pista l'Olympiabakken della località norvegese didopo aver avuto la certezza matematica di aver conquistato la sua quarta Coppa del mondo ...

La 32enne azzurra ha concluso la discesa libera di Kvitfjell al tredicesimo posto: "Ho preso una grossa folata di vento contrario".