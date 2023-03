Kvaratskhelia e Kim inconsolabili: le immagini simbolo di chi non si vuole arrendere (Di sabato 4 marzo 2023) Kim e Kvaratskhelia erano disperati a fine partita, i due giocatori non si davano pace per la sconfitta contro la Lazio. Il Napoli ha perso contro la Lazio, una sconfitta che gli uomini di Spalletti hanno cercato di evitare a qualsiasi costo. Sicuramente il Napoli non ha disputato una della sue migliori partite, ma nemmeno ha demeritato così tanto da uscire dal campo sconfitto. Meret non ha mai dovuto fare grandi parate, anche se la Lazio ha comunque giocato in modo organizzato, chiudendo spesso le linee di passaggio. La squadra di Spalletti ha avuto il demerito di svegliarsi troppo tardi, poi quel rinvio sbagliato di Kvaratskhelia e la sassata di Vecino hanno affondato gli azzurri che hanno ancora un ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici. Proprio Kvaratskhelia è segnalato come uno dei più ‘disperati’ a fine partita. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 marzo 2023) Kim eerano disperati a fine partita, i due giocatori non si davano pace per la sconfitta contro la Lazio. Il Napoli ha perso contro la Lazio, una sconfitta che gli uomini di Spalletti hanno cercato di evitare a qualsiasi costo. Sicuramente il Napoli non ha disputato una della sue migliori partite, ma nemmeno ha demeritato così tanto da uscire dal campo sconfitto. Meret non ha mai dovuto fare grandi parate, anche se la Lazio ha comunque giocato in modo organizzato, chiudendo spesso le linee di passaggio. La squadra di Spalletti ha avuto il demerito di svegliarsi troppo tardi, poi quel rinvio sbagliato die la sassata di Vecino hanno affondato gli azzurri che hanno ancora un ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici. Proprioè segnalato come uno dei più ‘disperati’ a fine partita. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Prima sconfitta stagionale in casa per il #Napoli che cade 0-1 con la Lazio, decide un gran gol di #Vecino ? Buone le p… - Spazio_Napoli : Prima sconfitta stagionale in casa per il #Napoli che cade 0-1 con la Lazio, decide un gran gol di #Vecino ? Buone… - Virus1979C : RT @fabridef: Se è giallo su Patric deve esserlo anche per Kvaratskhelia e Kim. Metro diverso #napolilazio - fabridef : Se è giallo su Patric deve esserlo anche per Kvaratskhelia e Kim. Metro diverso #napolilazio - NapoliCapitale : RT @Vicidominus: Buonasera, io penso che quest’uomo nella formazione del Napoli abbia la STESSA IMPORTANZA di Kvaratskhelia ed Osimhen. S… -