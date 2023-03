Klose: “Sono felice di avere Lazetic, vedo brillare il suo talento” (Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico dell'Altach Miroslav Klose ha parlato in conferenza stampa delle qualità di Marko Lazetic, attaccante in prestito dal Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico dell'Altach Miroslavha parlato in conferenza stampa delle qualità di Marko, attaccante in prestito dal Milan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Klosevic11 : ??????????????: Rooney ????: Iniesta ????: Nesta ????: Ronaldinho ????: Zidane ????: Klose ????: Messi ????: Ronaldo ????: Van Nistelrooy… - jhonquipresente : @mariottismo Perche alcune per me sono proprio no brain, cioè Cr7-Rooney-Van Persie-Veron-Klose manco ho dovuto pen… - blitz70 : @ilariadipiazza @GoalItalia @OfficialSSLazio ecco ci mancava..già la scelta è ardua a sto' punto pure Bruno Giordan… - 4ndr3404 : @GoalItalia @OfficialSSLazio Crespo, Mancini, Klose sono i più forti in assoluto - Moussolinho : @ferraraised A forza di vedere biancazzurro ogni giorno gli sono venuti i flashback su Klose al derby stile reduci… -