Kim chiede raddoppio dell’ingaggio per restare, Manchester e Real Madrid tentano l’assalto (Di sabato 4 marzo 2023) Nonostante la battuta d’arresto subita in casa dagli azzurri contro la Lazio, il Napoli continua la scalata verso lo scudetto. E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa. Un profilo monitorato in casa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Nonostante la battuta d’arresto subita in casa dagli azzurri contro la Lazio, il Napoli continua la scalata verso lo scudetto. E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa. Un profilo monitorato in casa L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kim_frankie : Lasciare morire. È una Nazione che chiede scusa, chiede perdono. - Picciona_ : Twitter che mi chiede se voglio contrassegnarlo come contenuto sensibile... Non mi sono nemmeno svegliata ancora p… - coffefreddo : gente che mi chiede tutta oggi perché io sia agitata e chi glielo dice che kim namjoon è a milano w respireranno la sua stessa aria - Diego31883 : @86_longo @cmdotcom La clausola di Kim varia a seconda delle potenzialità economiche del club che lo chiede. In que… - sainctify : pensando al fatto che kim, quando viene a sapere che porsche é un nuovo bodyguard, chiede al padre qual è il suo pa… -