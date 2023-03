Kessié, l’Inter propone un prestito al Barcellona: ecco i dettagli – SM (Di sabato 4 marzo 2023) l’Inter è sempre interessata a Franck Kessié, e anche lui vorrebbe tornare a giocare in Serie A, principalmente in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i nerazzurri pensano di proporre al Barcellona una formula ben precisa. INTERESSE RECIPROCO – Kessié all’Inter la prossima stagione potrebbe non essere così infattibile. Il centrocampista ivoriano considerato il poco utilizzo potrebbe andare via da Barcellona ed è già stato proposto in Serie A, in particolare all’Inter. I costi sarebbero elevati considerato anche il suo ingaggio, ma l’idea del club nerazzurro sarebbe quella di proporre uno prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni e non a più di 30 milioni per la prossima stagione. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023)è sempre interessata a Franck, e anche lui vorrebbe tornare a giocare in Serie A, principalmente in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i nerazzurri pensano di proporre aluna formula ben precisa. INTERESSE RECIPROCO –alla prossima stagione potrebbe non essere così infattibile. Il centrocampista ivoriano considerato il poco utilizzo potrebbe andare via daed è già stato proposto in Serie A, in particolare al. I costi sarebbero elevati considerato anche il suo ingaggio, ma l’idea del club nerazzurro sarebbe quella di proporre unocon diritto di riscatto a determinate condizioni e non a più di 30 milioni per la prossima stagione. Inter-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Kessié, l'Inter propone un prestito al Barcellona: ecco i dettagli - SM - - sunday_ky : Gli interisti che insultano skriniar e brozo,e non vedono l'ora di vederli lontano dall'Inter, e poi sbavano per Ke… - AlexMuccini : @giovannisalvest Kessie gratis all’Inter è follia, qualcuno mi spieghi quale è l’interesse del Barca in un’operazione del genere - ferrantelli94 : RT @barzacom_: ???? Kessié-Inter, interesse reciproco. Dopo la chiamata con Calhanoglu, l’idea è di proporre al Barcellona un prestito con ri… - MarcoBarzaghi : RT @barzacom_: ???? Kessié-Inter, interesse reciproco. Dopo la chiamata con Calhanoglu, l’idea è di proporre al Barcellona un prestito con ri… -

Inter - Kessié, l'ex Milan il rinforzo ideale per il club ma serve un sacrificio L'Inter guarda al futuro e per la mediana avrebbe messo da tempo gli occhi su Frank Kessié del Barcellona ed ex Milan L'Inter guarda al futuro e per la mediana avrebbe messo da tempo gli occhi su Frank Kessié del Barcellona ed ex Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello ... Kessié richiama l'Inter: le condizioni necessarie Commenta per primo Franck Kessié (ri)chiama, l'Inter risponde. Il centrocampista ivoriano del Barcellona vuole tornare a Milano e i nerazzurri sono disposti ad accontentarlo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , bisogna ... Inter, l'indiscrezione di Calhanoglu era vera: Marotta ci prova - Top News 'È un amico e un grande giocatore: qui i campioni sono sempre bene accetti... Parliamo tanto, è vero. Lui sa di giocare per una grande squadra, ma sa anche che l' Inter non sarebbe meno'. Erano qualcosa più di un indizio le parole dette da Hakan Calhanoglu alla Gazzetta sul suo ex compagno al Milan Franck Kessie . L'ivoriano piace all'Inter e il feeling è ... guarda al futuro e per la mediana avrebbe messo da tempo gli occhi su Frankdel Barcellona ed ex Milanguarda al futuro e per la mediana avrebbe messo da tempo gli occhi su Frankdel Barcellona ed ex Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello ...Commenta per primo Franck(ri)chiama,risponde. Il centrocampista ivoriano del Barcellona vuole tornare a Milano e i nerazzurri sono disposti ad accontentarlo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , bisogna ...'È un amico e un grande giocatore: qui i campioni sono sempre bene accetti... Parliamo tanto, è vero. Lui sa di giocare per una grande squadra, ma sa anche chenon sarebbe meno'. Erano qualcosa più di un indizio le parole dette da Hakan Calhanoglu alla Gazzetta sul suo ex compagno al Milan Franck Kessie .'ivoriano piace all'e il feeling è ... TMW RADIO - Martorelli: "Lukaku Il valore è indiscutibile, è un giocatore che va recuperato" TUTTO mercato WEB