Juventus, Barrenechea è la favola da raccontare ai bambini (Di sabato 4 marzo 2023) Il Derby della Mole, da diversi anni a questa parte, si è rivelato fondamentale per i bianconeri, sia sul piano del risultato che su quello mentale. Il recente successo contro il Torino – per 4-2 – ha regalato alla Juventus un'altra gioia: si tratta di Barrenechea, centrocampista classe 2001 che si è guadagnato la maglia del titolare nello scontro cittadino. Il giovane calciatore ha così esordito in Serie A giocando una buona gara e ripagando la fiducia di Allegri. L'argentino ha davvero le caratteristiche adatte per far parte di questa squadra? Enzo Barrenechea: nuova scommessa della Juventus Continua lo scouting della Juventus che ha creato una vera e propria squadra pronta a stravolgere la rosa bianconera: si tratta della Next Gen. Tra questi giocatori ce ne sono alcuni che, in Serie A, con la ...

