Juvemania: caso Mourinho, ma la Giustizia non doveva essere celere? Per alcuni sì, per altri si medita... (Di sabato 4 marzo 2023) La sospensione della squalifica del tecnico della Roma Josè Mourinho permetterà al portoghese di essere in panchina contro la... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) La sospensione della squalifica del tecnico della Roma Josèpermetterà al portoghese diin panchina contro la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vittoriog82 : RT @cmdotcom: Juvemania: caso #Mourinho, ma la Giustizia non doveva essere celere? Per alcuni sì, per altri si medita... - cmdotcom : Juvemania: caso #Mourinho, ma la Giustizia non doveva essere celere? Per alcuni sì, per altri si medita... - sportli26181512 : Juvemania: caso Mourinho, ma la Giustizia non doveva essere celere? Per alcuni sì, per altri si medita...: La sospe… -

Juvemania: l'Europa League per mettere in imbarazzo la UEFA dopo il CONI Commenta per primo La parola chiave è 'imbarazzo' : il Nantes e l'Europa League per mettere in imbarazzo la UEFA , che in caso di vittoria bianconera si troverebbe a prendere una decisione scomoda sull'esclusione o meno di Madama. Ma mettere in imbarazzo anche il CONI , che vorrebbe salvarsi con l'autosospensione di ... Juvemania: Juve bastonata. Ha senso continuare a giocare Non a caso, su tutti i social e sui siti di riferimento bianconero, sono partite o sono state minacciate disdette di massa a Dazn e Sky. Un vero terremoto in casa Juventus. Ed ora cosa si fa ... Juvemania: Allegri come Maifredi con Chiesa terzino, Bremer sembra Boumsong In quest'ultimo caso ha inciso però anche sicuramente la scelta di Allegri, incomprensibile dall'esterno, di rinunciare (nella partita decisiva del campionato) in partenza a tutti quei giovani pieni ... Commenta per primo La parola chiave è 'imbarazzo' : il Nantes e l'Europa League per mettere in imbarazzo la UEFA , che indi vittoria bianconera si troverebbe a prendere una decisione scomoda sull'esclusione o meno di Madama. Ma mettere in imbarazzo anche il CONI , che vorrebbe salvarsi con l'autosospensione di ...Non a, su tutti i social e sui siti di riferimento bianconero, sono partite o sono state minacciate disdette di massa a Dazn e Sky. Un vero terremoto in casa Juventus. Ed ora cosa si fa ...In quest'ultimoha inciso però anche sicuramente la scelta di Allegri, incomprensibile dall'esterno, di rinunciare (nella partita decisiva del campionato) in partenza a tutti quei giovani pieni ... Juvemania: caso Mourinho, ma la Giustizia non doveva essere ... Calciomercato.com Juvemania: altro show del complottista Mou. Chiné, quanti punti servono per tenerci dietro la sua Roma Un “vai a casa” viene ripetuto due volte, mentre dalle riprese di spalle sempre il quarto uomo sembrerebbe anche dire un “ti prendono tutti per il c. (LAROMA24) ... Un “vai a casa” viene ripetuto due volte, mentre dalle riprese di spalle sempre il quarto uomo sembrerebbe anche dire un “ti prendono tutti per il c. (LAROMA24) ...