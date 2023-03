Juve-Vlahovic, mezza Europa osserva il serbo (Di sabato 4 marzo 2023) Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere incerto in casa Juventus, l’attaccante serbo è seguito da mezza Europa Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere incerto in casa Juventus, l’attaccante serbo è seguito da mezza Europa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non solo la Premier con Arsenal e Chelsea interessate ma nelle ultime partite qualche emissario del Bayern Monaco sarebbe stato all’Allianz per visionarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Il futuro di Dusanpotrebbe essere incerto in casantus, l’attaccanteè seguito daIl futuro di Dusanpotrebbe essere incerto in casantus, l’attaccanteè seguito da. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non solo la Premier con Arsenal e Chelsea interessate ma nelle ultime partite qualche emissario del Bayern Monaco sarebbe stato all’Allianz per visionarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

