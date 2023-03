Juve, una big piomba su Vlahovic: può essere l'erede di un fuoriclasse (Di sabato 4 marzo 2023) Aumentano le voci e gli interessamenti nei confronti di Dusan Vlahovic . L'attaccante bianconero, nonostante una stagione non eccezionale per colpa di diversi problemi fisici , continua ad essere uno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 marzo 2023) Aumentano le voci e gli interessamenti nei confronti di Dusan. L'attaccante bianconero, nonostante una stagione non eccezionale per colpa di diversi problemi fisici , continua aduno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : È impressionante leggere il resoconto degli interrogatori di chi era chiamato a controllare il CDA della Juve in ra… - RomeoMJ : Ribadisco. Una Procura che continua a girare veline ai giornali dimostra solo due cose: che in mano ha poco o nulla… - ZZiliani : DOMANDE Ma perchè #NantesJuventus è diventata una finale? Come ad Haifa e come a Lisbona? Nel mondo reale gli strap… - SteGabri : @Agoblog6 @UtenteBannato69 @pisto_gol E un ipotetico vantaggio di +9 li spaventa? Devono stare a +15 x sentirsi sic… - francoisengo : @IlarioDiGiovamb Hanno tolto 15 punti alla juve in due ore tra la ola dei vari giornalisti alla furio focolari e ha… -