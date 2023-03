Juve: si ferma De Sciglio, non parte per Roma (Di sabato 4 marzo 2023) C'è un'assenza dell'ultima ora in casa Juventus: De Sciglio non parteciperà alla trasferta dei bianconeri nella Capitale contro la Roma. L'esterno ha accusato un problema muscolare che lo costringerà ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) C'è un'assenza dell'ultima ora in casantus: Denonciperà alla trasferta dei bianconeri nella Capitale contro la. L'esterno ha accusato un problema muscolare che lo costringerà ...

