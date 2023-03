Juve | la solita storia | De Sciglio si ferma ancora

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DobraEr : @SotterraneiPop @ilciccio67 Insomma, la solita Juve. Vuol farsi ricordare così. - MarioSantange12 : @milanxsempre85 @IlBuonDiavolo3 Cosa si giocava la Juve? Giocano a mente libera,perché il loro campionato è finito… - Baldrakmauro : Stringerà i denti e farà la solita prestazione di merda. #Pellegrini - 90Christian1 : @HungryMarcio Hanno giocato col Napoli che era in ciavatte,si vedeva dopo 5 minuti che non era la solita squadra,cm… - Lore2121211 : @HungryMarcio Ci sarà un motivo se con gli stessi cazzo di giocatori dal 2018 arriviamo sempre 5° 6° 7°. solita sol… -

Commenta per primo Niente da fare, sembrava che finalmente Max Allegri potesse contare su quasi tutta la sua(eccezion fatta per Arek Milik, di rientro dopo la sosta). Invece dalla rifinitura pre - Roma arriva la notizia dell'ennesimo infortunio muscolare di Mattia De Sciglio . Un tormentone che non ...È lastoria dell'asterisco che sta idealmente accanto a ogni cosa bianconera, da qui a fine stagione, e probabilmente anche oltre, compreso il mercato, con rinnovi (quelli di Di Maria e Rabiot,...Non è stata la, sia per gli interpreti, con l'esordio di Barranechea che rappresenta anche la bocciatura definitiva di Paredes, che per il gioco proposto, con una squadra che ha ...

Ave Di Maria, la Juve va. La Roma è la solita "bella d'Europa" Tiscali

Obiettivo, rialzare la testa. Esame ‘Boemo’ per le vespe: all’Adriatico, in occasione del ritorno in panchina di Zeman, va in scena il match tra il Pescara e la Juve Stabia. Mister Pochesci, con il so ...E' in corso la gara tra Inter e Juventus Women, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Prima del calcio d'inizio, la squadra di Montemurro ha scattato la solita foto di ...