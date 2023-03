Juve, i convocati per la Roma: un’assenza a sorpreso per Allegri (Di sabato 4 marzo 2023) La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Serie A contro la Roma. Tutti i dettagli sui bianconeri La Juventus, tramite un post pubblicato sui propri social, ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la sfida di Serie A contro la Roma. Tornano Locatelli dalla squalifica e Miretti dopo l’infortunio. Ancora fuori, invece, Milik e Kaio Jorge. Out anche De Sciglio per un affaticamento. convocati Juve – Szczesny, Pinsoglio, Perin; Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani; Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea; Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulè, Iling-Junior. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Lantus ha diramato la lista deiper la sfida di Serie A contro la. Tutti i dettagli sui bianconeri Lantus, tramite un post pubblicato sui propri social, ha diramato la lista deiufficiali per la sfida di Serie A contro la. Tornano Locatelli dalla squalifica e Miretti dopo l’infortunio. Ancora fuori, invece, Milik e Kaio Jorge. Out anche De Sciglio per un affaticamento.– Szczesny, Pinsoglio, Perin; Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani; Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea; Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulè, Iling-Junior. L'articolo proviene da Calcio News 24.

