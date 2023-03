Juve, Di Maria non va più via: le ultime (Di sabato 4 marzo 2023) Nella prossima stagione Angel Di Maria può restare alla Juventus anche senza le coppe europee. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport,... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Nella prossima stagione Angel Dipuò restare allantus anche senza le coppe europee. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Di Maria MVP di Febbraio per il 70% dei nostri utenti, mentre per il gol più bello si sfiora il 100%. Questo mese n… - forumJuventus : GdS: 'Di Maria non va via, prepara il rinnovo con la Juve anche senza coppe. Il Club si muove e l'ottimismo sale. R… - juventusfc : Di Maria! Di Maria! Di Mariaaaaa! ?? Guarda gli highlights di Nantes-Juve ?? - gazzettaGranata : Prime pagine 4 marzo: Milan tra 2 Champions. Juve, Di Maria non va via. Kessié richiama l'Inter. Toro su Dionisi - sportli26181512 : Juve, Di Maria non va più via: le ultime: Nella prossima stagione Angel Di Maria può restare alla Juventus anche se… -