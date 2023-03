Juve, Allegri: 'Andare in Champions col -15 è come vincere tre Scudetti' (Di sabato 4 marzo 2023) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, intervenuto nella classica conferenza stampa pre partita, ha presentato così la sfida... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, intervenuto nella classica conferenza stampa pre partita, ha presentato così la sfida...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Juve in Champions col -15? Come vincere tre scudetti' Allegri prova l'impresa ?? - GoalItalia : 'Sul campo siamo secondi in classifica' Allegri tiene i conti e non dimentica Juve-Salernitana ?? - ZZiliani : DOMANDE Ma perchè #NantesJuventus è diventata una finale? Come ad Haifa e come a Lisbona? Nel mondo reale gli strap… - notiziepiemont : Allegri: Roma? Scontro diretto da vincere» - juve_magazine : JUVENTUS - Allegri: 'Qualificarci in Champions con un -15 sarebbe come vincere 3 scudetti' -